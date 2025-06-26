Россия увеличила закупку стальной продукции в Китае

«Ъ»: Китай увеличил на 16 % экспорт в Россию железа, стали и изделий из них

По итогам первых пяти месяцев поставки железа, стали и изделий из них из Китая в Россию выросли на 16 процентов по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 1,63 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на таможенную статистику КНР пишет «Коммерсантъ».

Отдельно в мае отгрузка выросла на 22 процента, при этом в прошлом году китайский экспорт этой категории товаров в Россию вырос только на 1,3 процента.

В S&P Global полагают, что увеличение китайского экспорта связано со снижением внутреннего спроса и нежелания предприятий сокращать выпуск. В общей сложности в мае Китай экспортировал 11,95 миллиона тонн полуфабрикатов и готовой продукции из стали, что на 20,2 процента больше, чем годом ранее. Это второй по объему результат в истории.

Как объяснил начальник аналитического отдела журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский, в Россию Китай в основном поставляет нержавеющую сталь, которая в стране пока не выпускается. Также некоторые компании покупают в соседней стране горячекатаный прокат для производства труб, который там значительно дешевле, чем у отечественных производителей.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов напомнил, что укрепление рубля в 2025 году сделало покупки в Китае более выгодными. Впрочем, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров считает, что правительство уже обеспокоено дисбалансом на рынке и должно будет вмешаться в случае продолжения существенного прироста.

Ранее гендиректор «Северстали» Александр Шевелев рассказал, что из-за слишком сильного падения спроса на продукцию металлургических заводов в России некоторым из них грозит остановка. По его мнению, все идет к тому, что производства, у которых плохо обстоят дела с себестоимостью, вынуждены будут принимать непростые решения.