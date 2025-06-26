В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

Западные политики трактуют ситуацию, исходя из своих интересов, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на сомнения Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года.
«Президент Литвы Гитанас Науседа не хочет видеть свет в конце тоннеля. Тот, кто не хочет, его никогда и не увидит и будет делать все возможное, чтобы этого света не было. Но этот свет обязательно будет», — заявил Чепа.
По словам депутата, завершения конфликта не хотят ни европейские страны, ни сам президент Украины Владимир Зеленский.
«Потому что им это невыгодно. Невыгодно экономически. Кому-то политически это невыгодно. Исходя из своих интересов, они трактуют ситуацию», — заключил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что конфликт на Украине может продолжаться на протяжении еще более чем трех лет. Он усомнился в его завершении до 2028 года и добавил, что не видит свет в конце тоннеля.