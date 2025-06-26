В России ответили на сомнения лидера Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года

Чепа осудил слова Науседы об окончании украинского конфликта после 2028 года

Западные политики трактуют ситуацию, исходя из своих интересов, убежден первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на сомнения Литвы в завершении украинского конфликта до 2028 года.

«Президент Литвы Гитанас Науседа не хочет видеть свет в конце тоннеля. Тот, кто не хочет, его никогда и не увидит и будет делать все возможное, чтобы этого света не было. Но этот свет обязательно будет», — заявил Чепа.

По словам депутата, завершения конфликта не хотят ни европейские страны, ни сам президент Украины Владимир Зеленский.

«Потому что им это невыгодно. Невыгодно экономически. Кому-то политически это невыгодно. Исходя из своих интересов, они трактуют ситуацию», — заключил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что конфликт на Украине может продолжаться на протяжении еще более чем трех лет. Он усомнился в его завершении до 2028 года и добавил, что не видит свет в конце тоннеля.

