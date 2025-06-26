Президент одной из стран НАТО высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Президент Литвы Науседа усомнился в завершении конфликта на Украине до 2028 года

Конфликт на Украине может продолжаться на протяжении еще более чем трех лет. В его завершении до 2028 года усомнился президент Литвы Гитанас Науседа, его слова передает «Европейская правда».

«Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начнется в 2028 году — прим. «Ленты.ру»). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля», — написал он.

Он также призвал ввести новый пакет санкций против России и заявил, что не считает возможным мирное соглашение между Москвой и Киевом без объявления перемирия.

Ранее декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис заявил, что в случае войны России и Литвы армия прибалтийской страны будет уничтожена за неделю. Он также подчеркнул, что литовцам придется затянуть пояса ради увеличения расходов на оборону до пяти процентов ВВП.