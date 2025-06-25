Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 25 июня 2025Бывший СССР

Политолог назвал срок уничтожения армии Литвы в случае войны с Россией

Do Rzeczy: Армия Литвы будет уничтожена за неделю в случае войны с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yauhen Yerchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В случае войны России и Литвы армия прибалтийской страны будет уничтожена за неделю. Такой срок назвал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Вся литовская армия cейчас насчитывает около 12 тысяч военных. В перспективе будет примерно 15-20 тысяч. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — сказал он.

Политолог отметил, что литовцам, как и жителям других стран НАТО, придется «затягивать пояса» из-за требования увеличить расходы на оборону до 5 процентов ВВП. Он также подчеркнул, что многие считают возможное нападение России «запугиванием», чтобы повысить налоги и заставить европейские страны покупать больше американского оружия.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал граждан не беспокоиться о военных учениях «Запад-2025» России и Белоруссии, которые пройдут осенью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    В российском городе после ливня в доме-памятнике рухнул потолок

    По укрепрайону ВСУ у Попова Яра нанесли серию авиаударов

    Эрдоган высказался о вопросе с российскими С-400

    Прокуратура российского региона подала в суд из-за памятника Сталину

    Раскрыты подробности нападения льва на владельца сафари-парка «Тайган»

    В США высказались о сроках восстановления ядерных объектов Ирана после авиаударов

    Турция оценила возможность военного конфликта с Израилем

    Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» раскритиковавшую удары по Ирану журналистку

    Челябинские археологи обнаружили уникальные захоронения возрастом пять тысяч лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости