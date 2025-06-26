Die Welt: Зеленский на саммите НАТО оказался второстепенным актером

Президента Украины Владимира Зеленского назвали членом массовки проходящего в Гааге саммита НАТО. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания Die Welt.

«В последнее время дела у Зеленского идут не очень хорошо. Украинский президент оказался всего лишь второстепенным актером на саммите НАТО», — констатировали авторы материала.

Они отметили, что в последние дни Украина подверглась мощным массированным ударам больше, однако в итоговой декларации саммита ее лишь кратко упомянули. При этом никаких новых конкретных финансовых обязательств перед Киевом никто на себя не взял, подчеркнули в статье. Единственным успехом украинского лидера журналисты назвали 50-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«С точки зрения Зеленского, саммит НАТО оказался разочарованием. Европейские лидеры заранее сделали все возможное, чтобы роль Украины на саммите была более значительной. Но Вашингтон не подыграл», — полагает издание.

Тем временем журналисты Bloomberg назвали вид Зеленского на саммите печальным. По их мнению, тот факт, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, был воспринят как победа, хотя и неизбежно разочаровал украинского лидера.