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12:02, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Зеленского назвали членом массовки саммита НАТО

Die Welt: Зеленский на саммите НАТО оказался второстепенным актером
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Claudia Greco / Pool / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского назвали членом массовки проходящего в Гааге саммита НАТО. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания Die Welt.

«В последнее время дела у Зеленского идут не очень хорошо. Украинский президент оказался всего лишь второстепенным актером на саммите НАТО», — констатировали авторы материала.

Они отметили, что в последние дни Украина подверглась мощным массированным ударам больше, однако в итоговой декларации саммита ее лишь кратко упомянули. При этом никаких новых конкретных финансовых обязательств перед Киевом никто на себя не взял, подчеркнули в статье. Единственным успехом украинского лидера журналисты назвали 50-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«С точки зрения Зеленского, саммит НАТО оказался разочарованием. Европейские лидеры заранее сделали все возможное, чтобы роль Украины на саммите была более значительной. Но Вашингтон не подыграл», — полагает издание.

Тем временем журналисты Bloomberg назвали вид Зеленского на саммите печальным. По их мнению, тот факт, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, был воспринят как победа, хотя и неизбежно разочаровал украинского лидера.

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