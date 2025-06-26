Вид Зеленского на саммите НАТО назвали печальным

Bloomberg: Зеленский на саммите НАТО выглядел печально

Вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге был печальным. Об этом пишет Bloomberg.

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и неизбежно разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отодвинул Украину на второй план на саммите НАТО. По данным СМИ, главной темой обсуждений стала безопасность стран-членов Североатлантического альянса.

Саммит НАТО проходил в Гааге с 24 по 25 июня. В ходе мероприятия Зеленский встретился с Трампом. Их разговор продолжался около 50 минут. Перед встречей американский лидер назвал коллегу хорошим парнем и добавил, что обсудит с ним трудности, с которыми сталкивается Украина.