Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:28, 26 июня 2025Интернет и СМИ

Вид Зеленского на саммите НАТО назвали печальным

Bloomberg: Зеленский на саммите НАТО выглядел печально
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Вид президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге был печальным. Об этом пишет Bloomberg.

«То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и неизбежно разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отодвинул Украину на второй план на саммите НАТО. По данным СМИ, главной темой обсуждений стала безопасность стран-членов Североатлантического альянса.

Саммит НАТО проходил в Гааге с 24 по 25 июня. В ходе мероприятия Зеленский встретился с Трампом. Их разговор продолжался около 50 минут. Перед встречей американский лидер назвал коллегу хорошим парнем и добавил, что обсудит с ним трудности, с которыми сталкивается Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

    Представлен новый стандарт HDMI

    Агата Муцениеце получила от жениха кольцо за 6 миллионов рублей

    Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

    43-летняя россиянка узнала о беременности перед родами

    Иностранец до смерти забил россиянку

    Стали известны подробности о насиловавшем несколько дней пленниц-подростков россиянине

    Посол России поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

    Жители Приморья остались без света

    Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости