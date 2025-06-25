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16:56, 25 июня 2025Бывший СССР

Встреча Зеленского и Трампа завершилась

Встреча Зеленского и Трампа на саммите НАТО завершилась
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО завершилась. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили встречу на полях саммита НАТО», — рассказали журналисты.

Издание также уточнило, что встреча глав государств продолжалась около 50 минут.

Встреча Трампа и Зеленского прошла на саммите НАТО, который проходит в Гааге. Отмечается, что украинский лидер также встретится с лидерами Германии, Британии, Франции, Италии, Польши, а также с генсеком НАТО в формате E5.

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