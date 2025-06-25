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12:02, 25 июня 2025Бывший СССР

Зеленский встретится с Трампом на саммите НАТО

Зеленский и Трамп проведут встречу после пленарного заседания лидеров НАТО
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после пленарного заседания лидеров стран НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Согласно программе мероприятия, помимо встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский проведет двусторонние переговоры с премьер-министрами Дании, Новой Зеландии и канцлером Германии. В многостороннем формате Е5 он встретится с лидерами Германии, Британии, Франции, Италии, Польши, а также с генсеком НАТО.

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