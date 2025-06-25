Зеленский встретится с Трампом на саммите НАТО

Зеленский и Трамп проведут встречу после пленарного заседания лидеров НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Дональдом Трампом после пленарного заседания лидеров стран НАТО. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Согласно программе мероприятия, помимо встречи с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский проведет двусторонние переговоры с премьер-министрами Дании, Новой Зеландии и канцлером Германии. В многостороннем формате Е5 он встретится с лидерами Германии, Британии, Франции, Италии, Польши, а также с генсеком НАТО.