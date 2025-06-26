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05:01, 26 июня 2025Из жизни

Женщина начала готовиться к третьей мировой войне и рассказала о своих запасах

Британка создала запас еды и разработала план на случай третьей мировой войны
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жительница Великобритании начала готовиться к третьей мировой войне. Об этом она рассказала Daily Mail.

27-летняя Чарли Стори, мать четырехлетней девочки, последние два года серьезно занялась подготовкой к возможным катастрофам — от природных катаклизмов до ядерной войны. У себя дома она уже создала настоящий склад с трехмесячным запасом еды, воды и медикаментов. «Когда началась пандемия, я поняла, насколько хрупок наш мир, — признается Чарли. — Сейчас, когда угроза третьей мировой войны становится все реальнее, я обязана защитить свою дочь».

Британка организовала в кладовке склад с консервами, крупами и водой. Она регулярно обновляет запасы по принципу «купи один, чтобы съесть сейчас, два — про запас». Также женщина разработала детальный план эвакуации и осваивает навыки выживания: учится очищать воду и оказывать первую помощь. Обо всем этом она рассказывает подписчикам в своем блоге на платформе TikTok.

Точное место своего убежища Стори держит в строжайшем секрете. В ожидаемом кризисе ее больше всего пугают «препперы-оборотни» — мародеры, которые в случае катастрофы будут охотиться за чужими запасами. Британка уже думает о том, как будет защищать от них семью. «В Британии запрещено гражданское оружие, и это большая проблема, — сетует Чарли. — Я вынуждена использовать только разрешенные средства защиты, но этого явно недостаточно».

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«Правительство само советует готовиться к чрезвычайным ситуациям, но люди продолжают думать, что в Британии ничего не случится», — говорит Стори. Она не доверяет официальным СМИ и считает, что власти скрывают реальные угрозы.

Эксперты отмечают, что движение «препперов» в Великобритании активно растет. Только в тематических группах Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской в России и запрещена) состоит более 23 тысяч человек. После 2022 года продажи средств выживания в стране выросли в 30 раз.

Ранее сообщалось, что жительница США готовится к концу света уже 13 лет. По словам 40-летней Роуэн Маккензи, за эти годы она потратила на подготовку к концу света около 350 тысяч долларов.

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