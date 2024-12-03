Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:27, 3 декабря 2024Из жизни

Женщина потратила на подготовку к концу света 350 тысяч долларов и поделилась своим опытом

В США 13 лет готовящаяся к Судному дню женщина поделилась советами по выживанию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Жительница штата Миссури, США, готовится к Судному дню уже 13 лет. Своим опытом она поделилась с изданием Daily Mail.

По словам 40-летней Роуэн Маккензи, за эти годы она потратила на подготовку к концу света около 350 тысяч долларов. Она соорудила специальный подвал и начала заполнять его запасами. Женщина рассказала, что приоритетом в покупках для бункера она считает медикаменты, оружие и еду, которые можно найти на Amazon. В том числе порции сухого супа из лука-порея и картофеля и набор сублимированных завтрака, обеда и ужина. У такого набора 30-летний срок годности.

Помимо Маккензи, Daily Mail попросил поделиться советами по выживанию сотрудника лондонского магазина по продаже товаров к Судному дню Джастина Джонса. По его словам, бункер важно оснастить аптечкой и таблетками для очистки воды, поскольку бутылированная вода может быстро закончится. Из самого очевидного — еда с длительным сроком хранения и энергетические батончики.

Материалы по теме:
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021

Также Джонс посоветовал перед Третьей мировой войной купить генератор электричества, светодиодный фонарь и радиоприемник, способный улавливать разные частоты. В бункере также могут пригодиться тяжелые одеяла, противогазы и как самое универсальное — тревожные чемоданчики.

Ранее сообщалось, что женщина из США потратила состояние, чтобы запастись припасами на случай Третьей мировой войны. На протяжении десяти лет она закупала запас медикаментов и предметов первой необходимости, электротоваров, защитных средств и продуктов питания на год для всей семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ввоз в Россию некоторой бытовой техники ограничили. Таможня не пропускает кондиционеры и холодильники

      Российский командир рассказал о переодетых в гражданских диверсантах ВСУ в Курской области

      Глава СПЧ одним словом оценил свою работу с правами человека в Чечне

      Шансы ВСУ удержаться в Курской области до инаугурации Трампа оценили

      Еще два российских футболиста РПЛ попали в базу «Миротворца»

      Доказана 99-процентная эффективность нового препарата против ВИЧ

      В Госдуме ответили пославшему Россию на три буквы Зеленскому

      Солдат ВСУ рассказал о внушении страха командирами

      16-летний россиянин оказался в реанимации на Бали с переломами и разрывом желудка

      Еще семерых посетителей прославившегося «голой вечеринкой» ночного клуба арестовали за мат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше