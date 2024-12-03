Женщина потратила на подготовку к концу света 350 тысяч долларов и поделилась своим опытом

В США 13 лет готовящаяся к Судному дню женщина поделилась советами по выживанию

Жительница штата Миссури, США, готовится к Судному дню уже 13 лет. Своим опытом она поделилась с изданием Daily Mail.

По словам 40-летней Роуэн Маккензи, за эти годы она потратила на подготовку к концу света около 350 тысяч долларов. Она соорудила специальный подвал и начала заполнять его запасами. Женщина рассказала, что приоритетом в покупках для бункера она считает медикаменты, оружие и еду, которые можно найти на Amazon. В том числе порции сухого супа из лука-порея и картофеля и набор сублимированных завтрака, обеда и ужина. У такого набора 30-летний срок годности.

Помимо Маккензи, Daily Mail попросил поделиться советами по выживанию сотрудника лондонского магазина по продаже товаров к Судному дню Джастина Джонса. По его словам, бункер важно оснастить аптечкой и таблетками для очистки воды, поскольку бутылированная вода может быстро закончится. Из самого очевидного — еда с длительным сроком хранения и энергетические батончики.

Также Джонс посоветовал перед Третьей мировой войной купить генератор электричества, светодиодный фонарь и радиоприемник, способный улавливать разные частоты. В бункере также могут пригодиться тяжелые одеяла, противогазы и как самое универсальное — тревожные чемоданчики.

Ранее сообщалось, что женщина из США потратила состояние, чтобы запастись припасами на случай Третьей мировой войны. На протяжении десяти лет она закупала запас медикаментов и предметов первой необходимости, электротоваров, защитных средств и продуктов питания на год для всей семьи.

