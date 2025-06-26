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10:53, 26 июня 2025Моя страна

Жители России и Китая слепят 10 тысяч пельменей

В Приамурье и Хэйхэ изготовят 10 тысяч пельменей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

В Приамурье пройдет международный гастрономический фестиваль «Берега вкуса», в рамках которого жители России и Китая слепят 10 тысяч пельменей традиционной для своей страны формы. Об этом сообщает Минэкономразвития Амурской области.

Оператор фестиваля Евгения Руцкова рассказала, что фестивальное блюдо сможет отведать каждый гость, а после пройдет голосование, где выберут самое вкусное блюдо. Помимо этого, большое фестивальное блюдо изготовят повара, которые приедут специально для этого из других регионов.

Благовещенск и Хэйхэ могут попасть в Книгу рекордов Гиннесса — идею лепки пельменей одновременно на двух берегах Амура решили реализовать на III Международном российско-китайском гастрономическом фестивале «Берега вкуса».

Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе посетил Челябинск. Там артисту показали необычный способ развить мелкую моторику. Цискаридзе опубликовал видео, на котором вместе с детьми принял участие в мастер-классе по лепке пельменей.

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