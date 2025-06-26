Жительница Сочи описала отношение к туристам словами «лучше бы в отеле на унитазе сидели»

Российская туристка пожаловалась на хамство жителей Сочи

Россиянка приехала отдыхать в Сочи и пожаловалась на хамство местных жителей по отношению к туристам. Своим опытом она поделилась с порталом Sochi1.ru.

Оксана Левина родилась в Сочи и пять лет назад переехала в столицу. Летом она вернулась в родной город в качестве туристки. Во время отдыха она хотела сфотографироваться на фоне яхт в районе порта и услышала в свою сторону грубые высказывания от местной жительницы.

«Лучше бы вы заразились кишечной инфекцией и в отеле на унитазе сидели. А сочинцы никогда кишечкой не болеют, потому что не купаются», — такими словами описала Оксана реакцию соотечественницы.

Она добавила, что реакция грубиянки ее шокировала. Оксана выразила мнение, что такие люди портят имидж курорта.

Ранее отдыхающие пожаловались на завышенную стоимость аренды лежаков на сочинских пляжах. Цены достигают 15 тысяч рублей в день.