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10:49, 26 июня 2025Путешествия

Стоимость лежаков на главном курорте богачей в России возросла до 15 тысяч рублей

Стоимость бунгало на пляже «Сириус» в Сочи возросла до 15 тысяч рублей в день
Алина Черненко

Стоимость бунгало, представляющих собой лежаки с навесом, в Сочи, который в 2024 году был признан главным курортом богачей в России, возросла до 15 тысяч рублей в день. Видео с ценами появилось в Telegram-канале «Краснодар и край».

Тем временем аренда простых шезлонгов на этом пляже обойдется туристам в тысячу рублей, мини-бунгало — в семь тысяч рублей в день, а полотенца — в 300 рублей.

«Цены на шезлонги и бунгало на пляже "Сириус" значительно выросли и теперь сопоставимы со стоимостью посуточной аренды номеров "люкс" и апартаментов в другом месте», — говорится в описании к ролику.

Ранее российский тревел-блогер Денис Забелин съездил в Сочи и сравнил стоимость отдыха на местных пляжах с ценами в Дубае. Пообщавшись с редкими отдыхающими, он отметил, что туристы также недовольны происходящим.

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