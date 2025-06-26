Звезду «Пиратов Карибского моря» заподозрили во флирте с Ким Кардашьян

Британского актера Орландо Блума, который расстался с певицей Кэти Перри после 10 лет отношений, заподозрили во флирте с бизнесвумен Ким Кардашьян. Снимки публикует Page Six.

Папарацци сфотографировали знаменитостей в Венеции, куда они приехали на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. На размещенных кадрах видно, как звезда «Пиратов Карибского моря» тепло приветствует Кардашьян, обнимая ее и целуя в щеку. Кардашьян была в компании младшей сестры Хлои и матери Крис Дженнер.

Таблоиды писали, что Блум и Перри, которые воспитывают дочь, разорвали помолвку после 10-летнего романа. Однако пара никак не подтверждала слухи журналистов.

В июне Орландо Блум рассказал о желании вернуться к роли Уилла Тернера в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».