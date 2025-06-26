Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 26 июня 2025Ценности

Звезду «Пиратов Карибского моря» заподозрили во флирте с Ким Кардашьян

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Британского актера Орландо Блума, который расстался с певицей Кэти Перри после 10 лет отношений, заподозрили во флирте с бизнесвумен Ким Кардашьян. Снимки публикует Page Six.

Папарацци сфотографировали знаменитостей в Венеции, куда они приехали на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. На размещенных кадрах видно, как звезда «Пиратов Карибского моря» тепло приветствует Кардашьян, обнимая ее и целуя в щеку. Кардашьян была в компании младшей сестры Хлои и матери Крис Дженнер.

Материалы по теме:
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались. Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались.Их называли самой стильной парой Голливуда. Какими они запомнились?
24 августа 2024
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

Таблоиды писали, что Блум и Перри, которые воспитывают дочь, разорвали помолвку после 10-летнего романа. Однако пара никак не подтверждала слухи журналистов.

В июне Орландо Блум рассказал о желании вернуться к роли Уилла Тернера в новой части франшизы «Пираты Карибского моря».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поставил точку в конфликте Израиля и Ирана

    В ЕС раскрыли позицию по будущему Ирана

    Женщина поймала рыбу размером больше себя и осталась без денег по нелепой причине

    Басков высказался о скандальном видео Бузовой с Киркоровым

    В российском регионе решили выдавать «гробовые» выплаты не только членам семьи бойцов СВО

    Склепы с сокровищами нашли в российском регионе

    Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

    Пес прогрыз клетку в российском самолете и напугал сотрудников аэропорта после посадки

    В России к большому сроку приговорили участника террористического сообщества

    Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости