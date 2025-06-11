Звезда «Пиратов Карибского моря» захотел вернуться к своей роли

Актер Орландо Блум захотел вернуться к роли в фильме «Пираты Карибского моря»

Британский актер Орландо Блум рассказал о желании вернуться к роли Уилла Тернера в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Его слова приводит Collider.

«Я считаю, что было бы здорово снова собраться нашей командой. Это было бы здорово, но всегда есть разные идеи, так что посмотрим, что из этого получится», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри и Орландо Блум находятся на грани расставания. Пара впервые встретилась в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус».