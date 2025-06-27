Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 27 июня 2025Ценности

42-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница разместила черно-белый снимок, на котором предстала в джинсах и прозрачном корсетном топе на тонких бретелях. При этом сквозь последний просвечивался бюстгальтер звезды. На кадре видно, как специалисты делают знаменитости объемную укладку и макияж.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Ранее в июне Светлана Лобода снялась в облегающей майке без бюстгальтера. Знаменитость позировала у моря в белых брюках, отказавшись от нижнего белья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    В Белоруссии лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

    В России возбудили дело из-за удара дрона ВСУ по иностранному журналисту

    Посла Германии вызвали в МИД России

    Перспективы первого кроссовера Lada в России оценили

    «Путин своим ответом ловко избежал ловушки». В Китае восхитились реакцией президента России на вопрос журналиста. Что он сказал?

    42-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном топе

    В России объяснили регулярные попытки атак беспилотников ВСУ

    Российский врач передавал данные пациентов украинским спецслужбам

    «Ловко избежал ловушки». В Китае впечатлены ответом Путина на провокационный вопрос о Тайване

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости