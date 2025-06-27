42-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном топе

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на которую подписаны 14,9 миллиона поклонников.

42-летняя исполнительница разместила черно-белый снимок, на котором предстала в джинсах и прозрачном корсетном топе на тонких бретелях. При этом сквозь последний просвечивался бюстгальтер звезды. На кадре видно, как специалисты делают знаменитости объемную укладку и макияж.

Ранее в июне Светлана Лобода снялась в облегающей майке без бюстгальтера. Знаменитость позировала у моря в белых брюках, отказавшись от нижнего белья.