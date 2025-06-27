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08:34, 27 июня 2025Бывший СССР

Алаудинов раскрыл путь войны ВСУ

Алаудинов: ВСУ идут по пути убийства мирного населения, медиков, журналистов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут по пути убийства российского мирного населения, атак на пожарных, медиков и журналистов. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

Так Алаудинов прокомментировал атаку на журналиста телеканала Phoenix из КНР Лу Юйгуана, который получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области.

«Тут сразу встает вопрос, что нас может удивить в действиях украинских формирований, если они все нормы, границы, пределы давно уже перешли. (...) Идет конкретно убийство, даже можно сказать, не война против своего противника на поле брани, а максимальное убийство гражданского населения», — рассказал военный.

Он добавил, что ВСУ не только не соблюдают устав ООН, но и не имеют понимания о порядочности, чести и достоинстве.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Юйгуан отказался от госпитализации. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у иностранного журналиста опасных повреждений.

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