Адвокат Прилучного обвинила Муцениеце в отсутствии общения с сыном

Адвокат Прилучного заявила, что Муцениеце не общается с сыном Тимофеем

Актриса Агата Муцениеце по-прежнему не общается с 12-летним сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат ее бывшего мужа Павла Прилучного Оксана Даниелова в беседе с Ura.ru.

По словам юриста, в последний раз Муцениеце разговаривала с сыном месяц назад. «Есть фрагментарные появления перед судебным процессом. Потом она снова не выходит на связь, ей ничего не нужно», — заявила Даниелова.

Адвокат добавила, что сам Тимофей не стремится к общению с матерью. Кроме того, в данный момент стороной Прилучного ведется работа по возбуждению уголовного дела о клевете из-за обвинений Муцениеце в адрес экс-супруга. «Маме надо четко понимать и нести ответственность за поступки, которые она совершает с определенными целями», — отметила Даниелова.

Известно, что очередное судебное заседание состоится 9 июля. На данный момент дочь Муцениеце и Прилучного Мия проживает с матерью, а Тимофей — с отцом.

Ранее Агата Муцениеце подтвердила беременность, опубликовав новые фотографии с округлившимся животом. Ребенок станет третьим для 36-летней артистки и первым совместным для них с аккордеонистом Петром Дрангой.