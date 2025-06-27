Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль харьковской Новой Кругляковки

Российская армия взяла под контроль Новую Круглякову в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад», которые на минувшей неделе также установили контроль над харьковским Петровским. В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.