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12:25, 27 июня 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России заявило о взятии под контроль харьковской Новой Кругляковки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Новую Круглякову в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как уточнило ведомство, село заняли подразделения российской группировки войск «Запад», которые на минувшей неделе также установили контроль над харьковским Петровским. В результате активных действий бойцы нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), двум бригадам теробороны, бригаде нацгвардии и двум украинским отрядам погранслужбы.

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