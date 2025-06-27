Российские военные зашли в населенный пункт в Запорожской области

Рогов: ВС России зашли в восточную часть Каменского в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России зашли в восточную часть Каменского в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье», — рассказал он.

Рогов подчеркнул, что сейчас российские войска могут оказывать давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) как с южного, так и с восточного направлений.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Комар, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), неподалеку от стыка границ региона с Днепропетровской и Запорожской областями. Как рассказал командир штурмового взвода с позывным Молочник, наибольшую сложность представляло преодоление артиллерийского огня и атак дронов FPV на пути к селу.