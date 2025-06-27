Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:56, 27 июня 2025Бывший СССР

Российские военные зашли в населенный пункт в Запорожской области

Рогов: ВС России зашли в восточную часть Каменского в Запорожской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России зашли в восточную часть Каменского в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ребята вошли и продвинулись в восточной части Каменского, освободив при этом около четырех километров квадратных в селе и предместье», — рассказал он.

Рогов подчеркнул, что сейчас российские войска могут оказывать давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) как с южного, так и с восточного направлений.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Комар, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), неподалеку от стыка границ региона с Днепропетровской и Запорожской областями. Как рассказал командир штурмового взвода с позывным Молочник, наибольшую сложность представляло преодоление артиллерийского огня и атак дронов FPV на пути к селу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России со словами «вы что творите» заявили об отсутствии компенсаций участникам «Трубы»

    Орбан разгневал ЕС своей позицией по Украине

    Несколько десятков евродепутатов поддержали отставку фон дер Ляйен

    В России заметили окончание гонки зарплат

    Россиянка уволила мужа с работы без его ведома

    Россиянка отправилась на экскурсию в Армении и оказалась в реанимации с онемевшей рукой

    Минобороны показало кадры уничтожения спрятавшихся в укрытиях бойцов ВСУ

    Раскрыта распространенная ошибка при чистке зубов

    Над центром Донецка заметили украинские беспилотники

    Мини-ракеты «Панцирь» применили в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости