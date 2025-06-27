Автовладельцы согласились пересесть на экотранспорт при одном условии

Девелопер Forma: 51 % водителей пересядут на эко-транспорт при наличии зарядок

Половина (51 процент) автовладельцев готовы пересесть на эко-транспорт при решении проблем с зарядными станциями. Об этом говорится в опросе девелопера Forma, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В настоящее время на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания ездит порядка 92 процента россиян, в то время как владельцев электрокара или гибридного автомобиля всего восемь процентов. Более 84 процентов автомобилистов не хотят пересаживаться на электрокары. Чаще всего их останавливает недостаточно развитая инфраструктура. Свыше 77 процентов участников опроса наблюдают дефицит зарядных станций в своем городе. Респонденты также отметили этот фактор, как главную причину, останавливающую от покупки электрокара — таким мнением поделились 71 процент опрошенных.

Автомобилисты также учитывают фактор наличия зарядной станции при выборе новой квартиры (64 процента опрошенных). Наиболее удобной локацией для зарядки электрокара для 87 процентов опрошенных является паркинг вблизи жилого комплекса (ЖК).

Для водителей также важно время зарядки автомобиля. Долгая заправка электрокара останавливает от его покупки 57 процентов опрошенных. Если время зарядки снизится, перейти на электрокары готовы 66 процентов владельцев классических авто. Почти половина участников опроса готова тратить на зарядку автомобиля до часа, для 34 процента оптимальное время составляет 1-3 часа, 15 процентов готовы ждать от 3 до 6 часов, и только шесть процентов устраивает медленная зарядка.

Автомобилистов останавливают от покупок электрокаров и цены на них (71 процент опрошенных).

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