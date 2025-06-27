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14:49, 27 июня 2025Силовые структуры

Бывшего главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Воеводина на два месяца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Михаил Воеводин

Михаил Воеводин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Дорогомиловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Воеводину сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела бывшего замминистра обороны России.

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