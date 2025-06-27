Бывшего главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.
Дорогомиловский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшему руководителю корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Воеводину сроком на два месяца.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела бывшего замминистра обороны России.