Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:35, 27 июня 2025Экономика

На продажу выставили поместье режиссера «Крестного отца»

NYP: Бывшую резиденцию режиссера Фрэнсиса Форда Копполы продают за $ 2,25 млн
Виктория Клабукова

Фото: Jason Kempin / Getty Images

Резиденция семейства Фрэнсиса Форда Копполы ищет нового хозяина. Дом, который принадлежал режиссеру трилогии «Крестный отец» и «Апокалипсиса сегодня», продается за 2,25 миллиона долларов (176,6 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Поместье с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами располагается в Лос-Анджелесе в районе Уитли-Хайтс — излюбленном местечке звезд немого кино Рудольфа Валентино и Чарли Чаплина. Коппола приобрел его в 1994 году для своей невестки, костюмера Жаклин Де Ла Фонтан. Здесь со своей дочкой, режиссером Джией Копполой, она прожила тридцать лет.

Усадьба была построена в 20-х годах прошлого века в стиле испанского Возрождения. Площадь объекта составляет 185 квадратных метров. Интерьеры сохранили исконное очарование даже спустя целое столетие: дух «ревущих 20-х» выдают винтажная плитка, старинная фурнитура и арочные французские двери. Во дворе оборудован частный бассейн с зонами отдыха. Его окружает пышный многоуровневый сад, куда можно попасть прямо из главной спальни. В гостевую спальню переделан гараж. В стенах поместья бывали многие знаменитости, от Деми Мур и Леонардо Ди Каприо до рок-группы Smashing Pumpkins.

Ранее на продажу выставили бывший дом Стинга. Лондонское поместье имеет 300-летнюю историю и оценивается в 16 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    В России предложили отпраздновать истекшее время Байдена в политике

    Трамп допустил возможность поставки ракет Украине

    Трамп обвинил Сербию в подготовке к войне с Косово

    Немецкий генерал сделал тревожащее Европу предсказание о российских войсках после СВО

    Найден причастный к обману москвички на 32 миллиона рублей

    На продажу выставили поместье режиссера «Крестного отца»

    В Госдуме раскрыли требование к национальному мессенджеру

    Путин ответил на прогнозы Запада о близком крахе России словами «сами скоро сдохнут там»

    В Госдуме назвали заявление Киева об ударах по России «методами фашистов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости