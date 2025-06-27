На продажу выставили поместье режиссера «Крестного отца»

NYP: Бывшую резиденцию режиссера Фрэнсиса Форда Копполы продают за $ 2,25 млн

Резиденция семейства Фрэнсиса Форда Копполы ищет нового хозяина. Дом, который принадлежал режиссеру трилогии «Крестный отец» и «Апокалипсиса сегодня», продается за 2,25 миллиона долларов (176,6 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Поместье с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами располагается в Лос-Анджелесе в районе Уитли-Хайтс — излюбленном местечке звезд немого кино Рудольфа Валентино и Чарли Чаплина. Коппола приобрел его в 1994 году для своей невестки, костюмера Жаклин Де Ла Фонтан. Здесь со своей дочкой, режиссером Джией Копполой, она прожила тридцать лет.

Усадьба была построена в 20-х годах прошлого века в стиле испанского Возрождения. Площадь объекта составляет 185 квадратных метров. Интерьеры сохранили исконное очарование даже спустя целое столетие: дух «ревущих 20-х» выдают винтажная плитка, старинная фурнитура и арочные французские двери. Во дворе оборудован частный бассейн с зонами отдыха. Его окружает пышный многоуровневый сад, куда можно попасть прямо из главной спальни. В гостевую спальню переделан гараж. В стенах поместья бывали многие знаменитости, от Деми Мур и Леонардо Ди Каприо до рок-группы Smashing Pumpkins.

Ранее на продажу выставили бывший дом Стинга. Лондонское поместье имеет 300-летнюю историю и оценивается в 16 миллионов долларов.