Опровергнуты данные о приказе использовать земли в новых регионах РФ для обеспечения армии

Данные о приказе использовать земли в новых регионах РФ для нужд армии — фейк

В четверг, 26 июня, в Telegram-канале «Центра национального сопротивления Украины» появилась информация о том, что президент России Владимир Путин якобы распорядился подготовить земли в новых регионах РФ для обеспечения армии. Утверждается, что российское правительство по приказу главы государства должно представить предложения по использованию этих территорий под логистические центры, железную дорогу и другие объекты для Вооруженных сил России. Новость не получила распространения в российских СМИ.

На самом же деле после встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Путин поручил правительству подготовить и представить предложения по использованию земельных участков в Донбассе и Новороссии для реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, в том числе логистической.

В частности, поручено «подготовить и представить предложения по установлению видов разрешенного использования земельных участков, необходимых для реализации на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, в том числе в целях строительства транспортно­логистических центров и развития железнодорожных перевозок грузов».

«Деловая Россия» не имеет отношения к Министерству обороны. Общероссийская общественная организация представляет интересы лидеров частных несырьевых компаний. Организация, основанная в 2001 году, объединяет более 10 тысяч бизнесменов России. Ее члены обсуждают вопросы развития различных отраслей несырьевого сектора, актуализируют проблематику, налаживают диалог между государственными исполнительными органами и деловым сообществом. Деловое объединение участвует в работе по улучшению инвестклимата и совершенствованию регуляторной среды, помогает создавать механизмы поддержки российской промышленности на внешних рынках, способствует привлечению иностранных инвестиций.

Известно также, что российские власти вкладывают силы и ресурсы в развитие новых регионов. В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что объем инвестиций в новые регионы России ежегодно составляет порядка 400 миллиардов рублей. «Это такой самый крупный, масштабный инвестиционный проект в стране», — указал он.

Летом 2024 года Путин провел в Кремле совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. Президент подчеркнул, что у жителей Донбасса и Новороссии должны быть «достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее». При этом, указал он, приоритетной задачей являются вопросы безопасности. Также нужно ускоренными темпами ремонтировать жилье, строить дома, социальные и транспортные объекты.

Российский лидер заявил, что к 2030 году четыре региона должны достигнуть «общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей», для чего реализуется программа социально-экономического развития этих субъектов. «В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более 1,26 триллиона рублей. У нас солидные цифры запланированы до 2025 и 2030 годы», — сказал он.

Глава государства также отмечал, что новые регионы имеют очень большой потенциал развития. Там идет восстановление дорожной сети, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта, планируется постройка кольцевой дороги вокруг Азовского моря.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».