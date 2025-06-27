МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за Украины

Фидан: Европа осознает невыносимые последствия конфликта на Украине

Европейские политики осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

По его словам, на саммите НАТО в Гааге он заметил, что взгляды относительно украинского конфликта изменились. Он напомнил, что большинство европейских стран ранее не хотели прекращения огня в Газе, на Украине.

«И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — подчеркнул дипломат.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что страны Европы претендуют на территорию Западной Украины и они будут готовы выдвинуть эти претензии в будущем.