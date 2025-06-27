Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 27 июня 2025Мир

МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за Украины

Фидан: Европа осознает невыносимые последствия конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Европейские политики осознают «невыносимые последствия» в случае продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет РИА Новости.

По его словам, на саммите НАТО в Гааге он заметил, что взгляды относительно украинского конфликта изменились. Он напомнил, что большинство европейских стран ранее не хотели прекращения огня в Газе, на Украине.

«И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — подчеркнул дипломат.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что страны Европы претендуют на территорию Западной Украины и они будут готовы выдвинуть эти претензии в будущем.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

    Главком ВСУ назвал самое тяжелое для Украины направление

    Памятник Балабанову захотели поставить еще в одном российском городе

    Глава МИД Турции высказался о следующих переговорах РФ и Украины

    Над российским регионом сбили два беспилотника ВСУ

    Раскрыты подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево мальчика

    Популярная телезвезда показала фигуру в бикини после похудения

    Архиепископ Микаель отказался выдвигаться на пост премьер-министра Армении

    МИД Турции заявил о невыносимых последствиях для Европы из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости