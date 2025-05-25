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19:42, 25 мая 2025Мир

В США раскрыли замысел Европы против Украины

Макгрегор: Страны Европы претендуют на территорию Западной Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Страны Европы претендуют на территорию Западной Украины, и они будут готовы выдвинуть эти претензии в будущем. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — указал военный аналитик.

При этом Макгрегор указал, что американские чиновники и лица, принимающие решения, не осведомлены достаточно об этих геополитических нюансах Восточной Европы. В связи с этим он призвал Соединенные Штаты как можно скорее выйти из украинского конфликта.

10 января лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что страна должна вернуть южную часть Одесской области, так как она до сих пор населена этническими болгарами. Он напомнил, что балканский народ проживает на территории региона порядка 450 лет, и подчеркнул, что территориальные претензии Болгарии к Украине и Македонии так же законны, как и требования избранного президента США Дональда Трампа присоединить Канаду.

Кроме того, 30 января кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что раздел территории Украины неизбежен и Бухарест должен претендовать на территории соседней страны.

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