Политик Костадинов: Болгария должна вернуть южную часть Одесской области

Болгария должна вернуть южную часть Одесской области, населенную этническими болгарами. Об этом написал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов в своем аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Более 450 лет коренное население этого региона составляют болгары (...) Вот почему нет ничего более логичного, чем объединение Болгарии и Македонии в одну общую страну, и возвращение Южной Бессарабии (юга Одесской области, — прим. «Ленты.ру») обратно в Болгарию», — отметил политик.

Костадинов также добавил, что претензии Болгарии к Украине и Македонии также законны, как и требования избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады, Гренландии и Панамского канала. По его словам, имеются все основания для подобных территориальных притязаний.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо в шутку предложил Трампу обменять страну на один из американских штатов на фоне его заявлений о необходимости территориального расширения. В частности, он предложил обменять североамериканское государство на Калифорнию или Вермонт.