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13:42, 27 июня 2025Ценности

Гостью свадьбы миллиардера Безоса заметили в объятиях звезды «Пиратов Карибского моря»

Гостью свадьбы миллиардера Безоса заметили в объятиях актера Орландо Блума
Мария Винар

Фото: COBRA TEAM / BACKGRID / Legion-media.com

Гостью свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес заметили в объятиях актера Орландо Блума. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 48-летнего артиста, когда он покидал вечеринку, посвященную бракосочетанию знаменитостей, на водном такси. На размещенном кадре, оказавшемся в распоряжении журналистов, Блум запечатлен в компании неизвестной женщины, одетой в блестящее зеленое платье. Он обнимал ее за талию и плечи.

Ранее стало известно, что Блум расстался с певицей Кэти Перри после десяти лет отношений и прибыл на бракосочетание Безоса и Санчес один. На уличных фотографиях в первый день праздничных мероприятий заметили звезду «Пиратов Карибского моря» с бизнесвумен Ким Кардашьян. Он тепло поприветствовал предпринимательницу, обняв и поцеловав ее в щеку.

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