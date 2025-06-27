Вероятность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем оценили

Востоковед Иван Бочаров: Потенциал для появления ядерного оружия у Ирана высок

После конфликта с Израилем потенциал для появления ядерного оружия у Ирана остается умеренно высоким. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По мнению эксперта, с началом последних боевых действий эта вероятность только растет. В Иране стали гораздо меньше верить в возможность переговоров и мирного урегулирования. Кроме того, в Тегеране могли признать, что в случае новой эскалации конфликта можно будет рассчитывать лишь на собственные силы и ядерный потенциал.

«Ядерное оружие может показаться единственной реальной гарантией безопасности для Ирана», — заметил Бочаров.

Ранее востоковед Григорий Лукьянов раскрыл возможность сближения Израиля и Ирана при нынешних властях. По его мнению, Исламская Республика развивала прагматические отношения с еврейским государством, когда их сближало наличие общих врагов.