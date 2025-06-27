Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 27 июня 2025МирЭксклюзив

Вероятность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем оценили

Востоковед Иван Бочаров: Потенциал для появления ядерного оружия у Ирана высок
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Mehdi Marizad / Fars News / Reuters

После конфликта с Израилем потенциал для появления ядерного оружия у Ирана остается умеренно высоким. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По мнению эксперта, с началом последних боевых действий эта вероятность только растет. В Иране стали гораздо меньше верить в возможность переговоров и мирного урегулирования. Кроме того, в Тегеране могли признать, что в случае новой эскалации конфликта можно будет рассчитывать лишь на собственные силы и ядерный потенциал.

«Ядерное оружие может показаться единственной реальной гарантией безопасности для Ирана», — заметил Бочаров.

Ранее востоковед Григорий Лукьянов раскрыл возможность сближения Израиля и Ирана при нынешних властях. По его мнению, Исламская Республика развивала прагматические отношения с еврейским государством, когда их сближало наличие общих врагов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Террористическое нападение». Журналист из КНР пострадал под Курском при ударе дрона ВСУ. В России пообещали наказать виновных

    ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

    Лев растерзал пятилетнего мальчика

    Врач предупредила о скрытой опасности орального секса

    Вероятность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем оценили

    Россиян предупредили о плохой погоде в июле

    В США определили будущее Зеленского на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте

    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев

    Саммит НАТО обернулся для Киева новым открытием

    В Британии сделали вывод об отношении к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости