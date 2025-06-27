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12:16, 27 июня 2025Путешествия

Из меню египетского отеля изъяли один продукт после массового отравления россиян

Shot: Отель Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada изъял из меню арбузы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Floh Keitgen / Unsplash

В египетском отеле перестали подавать к столу один продукт, который способствовал массовому отравлению россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, руководство отеля Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada в Хургаде на ближайший месяц изъяло из меню арбузы. Завоз временно прекратили, чтобы выработать новые стандарты качества. По ним будут определять, пригодны ли сладкие плоды в пищу.

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4 июля 2019

Ранее десятки туристов из России отравились арбузами с высоким содержанием нитратов на египетском курорте Хургада. Все пострадавшие проживали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.

Вот это да!
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