Из меню египетского отеля изъяли один продукт после массового отравления россиян

Shot: Отель Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada изъял из меню арбузы

В египетском отеле перестали подавать к столу один продукт, который способствовал массовому отравлению россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, руководство отеля Pickalbatros Dana Beach Resort Hurghada в Хургаде на ближайший месяц изъяло из меню арбузы. Завоз временно прекратили, чтобы выработать новые стандарты качества. По ним будут определять, пригодны ли сладкие плоды в пищу.

Ранее десятки туристов из России отравились арбузами с высоким содержанием нитратов на египетском курорте Хургада. Все пострадавшие проживали в отелях Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort.