Лидер «Руки Вверх!» объяснил решение создать российский аналог Лабубу

Певец Жуков заявил, что ему не стыдно воспользоваться популярностью Лабубу

Лидер культовой группы нулевых «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил решение создать российский аналог популярной игрушки Лабубу. Его цитирует Общественная служба новостей.

По словам музыканта, он давно хотел запустить своего персонажа. «Да, мы воспользовались волной популярности Лабубу, но я не вижу ничего в этом постыдного. У каждой игрушки найдется свой потребитель», — добавил исполнитель.

Певец также подчеркнул, что отечественная игрушка не будет стоить так дорого, как азиатские аналоги.

Ранее стало известно, что игрушку Бабайка планируют сделать умной на основе искусственного интеллекта.