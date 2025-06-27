Литовец переехал в Россию и назвал один из самых безопасных для жизни городов

Литовец о переезде в Россию: Гуляю спокойно в любое время

Гражданин Литвы переехал в Россию, выбрав для жизни Псков, и поделился своими впечатлениями о жизни в стране. Его рассказ опубликован на канале Avia.pro на платформе «Дзен».

Он отметил, что выбрал проживание в Пскове потому, что аренда квартиры здесь дешевая, а также город попал в список 10-ти самых безопасных в России, что, по словам иностранца, действительно чувствуется.

«За год жизни здесь я ни разу не видел уличных драк или грабежей, в отличие от Лондона, где однажды у меня украли ноутбук прямо из кафе», — отметил он.

Говоря о жизни в Англии, где он провел более десяти лет, молодой человек отметил, что там он привык оглядываться по сторонам, особенно вечером. «В Пскове я гуляю спокойно: по центру, по спальным районам, в любое время. За год я не встретил ни одного агрессивного человека», — добавил литовец.

Также он отметил доброжелательность местных, которые с радостью помогают ему и даже угощают пирожками, тогда как в Англии, по его словам, с ним даже не здоровались соседи.

«Россия кажется безопасной не потому, что здесь нет проблем, а потому, что люди относятся друг к другу с теплом», — подытожил он.

Ранее стало известно, что посольство России в Норвегии ежемесячно получает обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Россию.