Стало известно о желающих перебраться в Россию из Норвегии

Посол Корчунов: В посольство обращаются желающие переехать в РФ иностранцы

Посольство России в Норвегии ежемесячно получает обращения от иностранных граждан, желающих переехать в Россию. Об этом заявил посол РФ в Осло Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию», — рассказал дипломат.

Также дипломат добавил, что обращаются не только граждане Норвегии, но и иностранцы, проживающие в королевстве. По словам Корчунова, в основном это молодые люди, связывающие свое будущее с Россией и разделяющие ее традиционные ценности.

В прошлом году Корчунов усомнился в возможности введения полного запрета на въезд россиян в Норвегию. «Полный запрет на въезд россиян считаю маловероятным», — сказал политик.