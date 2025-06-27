Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Купянска из-за наступления ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают свои силы из-под Купянска Харьковской области ввиду успехов и наступления ВС России юго-восточнее города. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств», — рассказал Марочко.

По его словам, укрепрайоны ВСУ были уничтожены в районе Глушковки, а северо-западнее Колесниковки ВС России смогли зачистить около двух гектаров леса, уничтожив замаскированные позиции и наблюдательные посты украинской армии.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России удалось зайти в Удачное в Донецкой народной республике (ДНР) и начать бои за его освобождение. По его словам, это расширит зону контроля на административной границе региона.