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08:40, 27 июня 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об оттягивании сил ВСУ из-под Купянска

Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Купянска из-за наступления ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают свои силы из-под Купянска Харьковской области ввиду успехов и наступления ВС России юго-восточнее города. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств», — рассказал Марочко.

По его словам, укрепрайоны ВСУ были уничтожены в районе Глушковки, а северо-западнее Колесниковки ВС России смогли зачистить около двух гектаров леса, уничтожив замаскированные позиции и наблюдательные посты украинской армии.

Ранее Марочко сообщил, что ВС России удалось зайти в Удачное в Донецкой народной республике (ДНР) и начать бои за его освобождение. По его словам, это расширит зону контроля на административной границе региона.

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