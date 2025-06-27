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17:55, 27 июня 2025Мир

Маск задал верховному лидеру Ирана вопрос о величайшем сатане

Маск спросил у Хаменеи, являются ли США большим или величайшим сатаной
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск спросил у верховного лидера Ирана Али Хаменеи, являются ли США большим или величайшим сатаной. Вопрос он задал в социальной сети X под постом на странице Хаменеи.

«Америка — большой сатана или величайший сатана?» — написал миллиардер.

Ранее Хаменеи назвал удар по военной базе США Аль-Удейд в Катаре «увесистой пощечиной» Вашингтону. По его словам, тот факт, что Иран способен нанести удар по ключевым центрам США на Ближнем Востоке и может сделать это в любой момент, когда сочтет нужным, имеет большое значение.

Вот это да!
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