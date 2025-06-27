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10:17, 27 июня 2025Бывший СССР

Медведчук раскрыл будущее Зеленского и НАТО

Медведчук: Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Toby Melville / Reuters

Владимир Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться», — заявил политик.

Медведчук также заметил, что Зеленский стал «героем НАТО», несмотря на разрушенные судьбы жителей Украины.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский живет в параллельной реальности. По словам экс-чиновника, он не способен контролировать ситуацию на фронте и свое поведение.

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