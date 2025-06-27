Владимир Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.
«Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться», — заявил политик.
Медведчук также заметил, что Зеленский стал «героем НАТО», несмотря на разрушенные судьбы жителей Украины.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский живет в параллельной реальности. По словам экс-чиновника, он не способен контролировать ситуацию на фронте и свое поведение.