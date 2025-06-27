Медведчук: Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО

Владимир Зеленский не сможет удержать власть на Украине без поддержки НАТО. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Несговорчивость наркофюрера на переговорах основывается на том, что он продвигает не интересы Украины, а интересы НАТО, и получает поддержку Альянса. Именно эта поддержка и держит Зеленского у власти, иначе ему не удержаться», — заявил политик.

Медведчук также заметил, что Зеленский стал «героем НАТО», несмотря на разрушенные судьбы жителей Украины.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский живет в параллельной реальности. По словам экс-чиновника, он не способен контролировать ситуацию на фронте и свое поведение.