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06:00, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчину удивила меркантильность собственной девушки на пятом году отношений

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Professional_Cry_510 пожаловался на свою девушку, проявившую неожиданную меркантильность вскоре после того, как он потерял работу. Поводом для этого стали всего десять долларов.

«На днях мы гуляли, и она захотела бабл-ти. Я забыл свой бумажник, а мой телефон разрядился, поэтому я попросил ее саму заплатить за напиток, стоивший 10 долларов. Она заплатила и выпила его, а на следующее утро напомнила мне, что я должен отправить ей 10 долларов», — написал 28-летний мужчина.

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Он сразу сделал это, однако испытал смешанные чувства. Автор поста рассказал, что на протяжении всех четырех лет отношений он оплачивал почти все расходы — свидания, поездки, еду в ресторанах и подарки. По оценкам молодого человека, 99 процентов всех трат пары были на нем.

«Она никогда не предлагала разделить счет или заплатить самой, и я никогда не просил ее об этом. Я потратил на нее тысячи долларов за эти годы, никогда не просил ни цента назад, и теперь, когда я без работы, а у нее все хорошо, она не смогла сама заплатить за десятидолларовый чай?» — возмутился автор.

Другие пользователи назвали отношения Professional_Cry_510 с девушкой крайне нездоровыми и отметили, что он будет «тупицей», если не разорвет их после этого инцидента. По их мнению, он уже зарекомендовал себя перед девушкой банкоматом, и в таком качестве и проведет с ней всю жизнь.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о свидании с мужчиной, который проверил ее на меркантильность. Она была очень разочарована его поведением и заявила, что он не прошел тест на «хорошего человека».

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