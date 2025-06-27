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19:06, 27 июня 2025Ценности

Мужчины массово бросились увеличивать ягодицы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alex Goncharov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины массово бросились увеличивать ягодицы. Об этом пишет GQ.

Пластические хирурги отметили рост спроса на бразильскую подтяжку ягодиц в США. Выяснилось, что с 2023 года количество мужчин, которые сделали данную процедуру, увеличилось в среднем на 400 человек. Этот тренд, в свою очередь, подхватили модные бренды Leo, Mott & Bow и Glute God, выпустившие брюки, легинсы и белье с пуш-апом для мужчин.

Фитнес-тренеры, в свою очередь, также заметили, что силовые тренировки у их клиентов изменились. Теперь мужчины отдают предпочтение упражнениям на ноги и ягодицы. «В последние несколько лет они стали гораздо популярнее, чем за последние несколько десятилетий моей карьеры», — объяснил физиотерапевт Джон Расин.

По его словам, раньше мужчины смеялись над женскими упражнениями, но теперь в фитнес-центрах образовываются очереди к тренажерам для разведения ног. «Ягодичные мышцы — это двигатель всего тела. Независимо от того, мужчина вы или женщина, вы не можете позволить себе не тренировать их», — заявил Расин.

Ранее сообщалось, что берлинский бренд Namilia предложил мужчинам носить мини-юбки.

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