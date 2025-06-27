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16:23, 27 июня 2025Ценности

Модный бренд предложил мужчинам носить мини-юбки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: NAMILIA

Берлинский бренд Namilia предложил мужчинам носить необычную одежду. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

На размещенных кадрах запечатлен манекенщик, позирующий в джинсовом болеро, которое полностью оголяет живот, и плиссированной мини-юбке. При этом можно заметить, что второе изделие дополнено металлическими кольцами и представлено в двух цветах — синем и черном. Стоимость новинки составляет 55 долларов (4,3 тысячи рублей).

«Никаких компромиссов, тяжелые потертые края и металлические кольца для пирсинга», — говорится в описании товара.

В июле прошлого года бренд Namilia показал новую коллекцию и вызвал гнев общественности. Тогда представители марки опубликовали фото в соцсетях с Недели моды в Берлине с моделью, которая прошла по подиуму в полупрозрачной юбке с рюшами и облегающем топе с надписью «Я люблю "Оземпик"».

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