Модный бренд предложил мужчинам носить мини-юбки

Берлинский бренд Namilia предложил мужчинам носить необычную одежду. Соответствующий товар появился на сайте модной марки.

На размещенных кадрах запечатлен манекенщик, позирующий в джинсовом болеро, которое полностью оголяет живот, и плиссированной мини-юбке. При этом можно заметить, что второе изделие дополнено металлическими кольцами и представлено в двух цветах — синем и черном. Стоимость новинки составляет 55 долларов (4,3 тысячи рублей).

«Никаких компромиссов, тяжелые потертые края и металлические кольца для пирсинга», — говорится в описании товара.

В июле прошлого года бренд Namilia показал новую коллекцию и вызвал гнев общественности. Тогда представители марки опубликовали фото в соцсетях с Недели моды в Берлине с моделью, которая прошла по подиуму в полупрозрачной юбке с рюшами и облегающем топе с надписью «Я люблю "Оземпик"».