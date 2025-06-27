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20:44, 27 июня 2025Путешествия

Мужчины напились до бессознательного состояния и лишились отпуска в Европе

Bild: Двух пассажиров сняли с рейсов до Майорки и Фуншале в аэропорту Германии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Двух мужчин сняли с авиарейсов в аэропорту Германии, и они лишились отпуска в Европе из-за алкоголя. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, в четверг, 26 июня, двое мужчин напились до бессознательного состояния и в таком виде ждали посадки в свои самолеты в аэропорту Лейпцига. Первый пассажир, 27-летний немец, задержал вылет на Майорку: он сел в свое кресло и перестал реагировать на окружающих. Командир воздушного судна принял решение прервать взлет и вызвал экстренные службы, а также полицию.

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Отпуск 45-летнего мужчины, который должен был состояться в городе Фуншал на острове Мадейра, Португалия, также закончился, не начавшись, несколько часов спустя. Уточняется, что турист уже привлекал внимание сотрудников воздушной гавани запахом перегара, однако прошел в самолет. Пилот сообщил правоохранительным органам, что не продолжит полет с этим пассажиром на борту. Туриста сняли с рейса.

Ранее полный пассажир устроил истерику в самолете из-за того, что ему не хватило места. Он потребовал кресло возле аварийного выхода, а после отказа лег в проходе. Сотрудникам полиции пришлось вытаскивать его на руках.

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