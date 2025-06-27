Полный пассажир устроил истерику в самолете и вынудил вынести себя на руках

Daily Mail: Полный пассажир Thai Lion Air устроил истерику в самолете

Пассажир с лишним весом устроил истерику на рейсе авиакомпании Thai Lion Air и вынудил вынести себя из самолета на руках. Подробности сообщает Daily Mail.

Британский мужчина собирался улететь из Бангкока, Таиланд, однако после посадки на борт потребовал, чтобы его пересадили от окна на место у аварийного выхода. Получив отказ, дебошир устроил такой скандал, что экипаж вызвал полицию.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что полный мужчина лег в проходе самолета в знак протеста. В итоге правоохранителям пришлось вытащить его из салона, взяв за руки и за ноги. Не уточняется, последовали ли за этим какие-то санкции.

Ранее пассажирка Virgin Airlines устроила «дикую истерику» перед вылетом в Австралии. Причиной конфликта стала просьба снять поясную сумку.