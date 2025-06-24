Пассажирка устроила «дикую истерику» в самолете и попала на видео

Пассажирка Virgin Airlines устроила истерику в самолете перед вылетом в Перте

Пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом в Австралии. Инцидент попал на видео, которое публикует портал news.com.au.

20 июня 28-летняя женщина собиралась лететь из Перта в Мельбурн. После посадки в самолет стюардессы попросили ее снять поясную сумку, что и стало причиной конфликта.

«Вы говорите мне раздеться в самолете, идите на ***», — кричала она, оскорбляя экипаж. В результате дебоширку вывели из самолета и сняли с рейса. Позже ей пришлют повестку в суд.

Ранее в Сиднее пенсионерка пронесла на борт самолета бутылку вина и устроила пьяный дебош. Экипаж попытался связать дебоширку, но та вырвалась и стала бить их.