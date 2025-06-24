Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:52, 24 июня 2025Путешествия

Пассажирка устроила «дикую истерику» в самолете и попала на видео

Пассажирка Virgin Airlines устроила истерику в самолете перед вылетом в Перте
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирка авиакомпании Virgin Airlines устроила «дикую истерику» в самолете перед вылетом в Австралии. Инцидент попал на видео, которое публикует портал news.com.au.

20 июня 28-летняя женщина собиралась лететь из Перта в Мельбурн. После посадки в самолет стюардессы попросили ее снять поясную сумку, что и стало причиной конфликта.

«Вы говорите мне раздеться в самолете, идите на ***», — кричала она, оскорбляя экипаж. В результате дебоширку вывели из самолета и сняли с рейса. Позже ей пришлют повестку в суд.

Ранее в Сиднее пенсионерка пронесла на борт самолета бутылку вина и устроила пьяный дебош. Экипаж попытался связать дебоширку, но та вырвалась и стала бить их.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна причина блокировки Ираном входов в подземные ядерные объекты

    Барную скамейку поставили на автобусной остановке в российском городе

    Раскрыта стоимость роскошного образа стилиста Рогова

    Россияне назвали главные проблемы экологии

    Трампа предложили номинировать на Нобелевскую премию мира

    Россия снизила экспорт электроэнергии в соседнюю страну

    Туристка упала в каньон с названием «Конец света», три дня выживала в одиночку и спаслась

    Российский суд признал украинское псевдорелигиозное движение «Аллатра» экстремистским

    Юлия Ковальчук сделала заявление о третьем ребенке

    Пропавшая без вести женщина сама сдалась полицейским спустя год после исчезновения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости