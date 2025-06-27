43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

Российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

Белорусская и российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в белом крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела светлую ковбойскую шляпу и распустила волосы. В то же время она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

Ранее Подольская похвасталась фигурой в купальнике на яхте. Знаменитость разместила серию черно-белых кадров, на которых предстала в откровенном наряде.