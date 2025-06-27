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20:21, 27 июня 2025Ценности

43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

Российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: видео @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в белом крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок. Помимо этого, звезда надела светлую ковбойскую шляпу и распустила волосы. В то же время она отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность.

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Ранее Подольская похвасталась фигурой в купальнике на яхте. Знаменитость разместила серию черно-белых кадров, на которых предстала в откровенном наряде.

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