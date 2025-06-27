Наталья Подольская похвасталась фигурой в купальнике на яхте

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в купальнике на яхте

Белорусская и российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость разместила серию черно-белых кадров, на которых предстала на яхте в слитном купальнике на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Вдобавок исполнительница надела соломенную шляпу в ковбойском стиле, солнцезащитные очки и крупные серьги-кольца.

Ранее в июне Полина Гагарина снялась в бикини на отдыхе. 37-летняя поп-исполнительница позировала на размещенных фото в розовом раздельном купальнике, демонстрируя кубики пресса.