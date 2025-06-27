Назван способ спасти маленькие города России

Урбанист Зубарик: Маленьким городам России нужна стратегия управляемого сжатия

Маленькие города России нуждаются в стратегии управляемого сжатия. Об этом заявила урбанист, глава бюро Master’s Plan Юлия Зубарик в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметила, что почти вся Россия состоит из небольших населенных пунктов. Из 1125 городов страны свыше 800 являются маленькими и имеют население не более 50 тысяч человек. Власти направляют в такие города ресурс, включают их в льготные ипотечные программы и конкурсы по благоустройству. Однако малые города все равно лишаются жителей.

«Пора сознаться: население страны уменьшается, а 80 процентов малых городов здесь и сейчас теряют людей. Что бы ты ни делал, какие бы меры ни предпринимались, люди все равно будут уезжать», — заявила Зубарик. По ее словам, стратегия управляемого сжатия поможет спасти небольшие населенные пункты от превращения в «депрессивные пустыри».

Урбанист привела в пример Детройт, где после потери 30 процентов населения на заброшенных территориях начали строить парки, и Воркуту, где оставили лишь три квартала, но сохранили научную функцию. По мнению эксперта, туризм спасет 10-15 процентов маленьких городов, в остальных случаях шанс выжить есть только при условии, что удастся сохранить местное производство.

Ранее актриса Ольга Лерман назвала отличие москвичей от жителей других городов. По ее словам, жители столицы более быстрые и деловые.