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17:02, 27 июня 2025Путешествия

Названа самая доступная страна для отдыха россиян в июле

Эксперт по туризму Котляр назвала Турцию самой доступной страной для отдыха
Алина Черненко

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Турцию самой доступной страной для летнего отдыха россиян. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее словам, июльские туры в отели категории «пять звезд» и «пять звезд deluxe» не стали дороже по сравнению с июнем. «Это крайне редкий случай стабильности на фоне высокого сезона. В июле обычно мы наблюдали рост», — добавила Котляр.

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Эксперт отметила, что средняя цена тура в Турцию на восемь-десять ночей с проживанием в пятизвездочном отеле и перелетом — от 240 до 310 тысяч рублей на двоих. При этом отдых в формате «ультра all inclusive» стоит дороже — от 310 до 400 тысяч рублей на двоих, а в сегменте deluxe для семьи из двух взрослых и одного-двух детей — от 450 до 720 тысяч рублей.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции. В частности, она подчеркнула, что летом температура на турецких курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени.

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