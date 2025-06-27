Названа самая доступная страна для отдыха россиян в июле

Эксперт по туризму Котляр назвала Турцию самой доступной страной для отдыха

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Турцию самой доступной страной для летнего отдыха россиян. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По ее словам, июльские туры в отели категории «пять звезд» и «пять звезд deluxe» не стали дороже по сравнению с июнем. «Это крайне редкий случай стабильности на фоне высокого сезона. В июле обычно мы наблюдали рост», — добавила Котляр.

Эксперт отметила, что средняя цена тура в Турцию на восемь-десять ночей с проживанием в пятизвездочном отеле и перелетом — от 240 до 310 тысяч рублей на двоих. При этом отдых в формате «ультра all inclusive» стоит дороже — от 310 до 400 тысяч рублей на двоих, а в сегменте deluxe для семьи из двух взрослых и одного-двух детей — от 450 до 720 тысяч рублей.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции. В частности, она подчеркнула, что летом температура на турецких курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени.