Россиянка предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции

Российская путешественница Саша Коновалова предостерегла соотечественников от летнего отдыха в Турции и перечислила его главные минусы. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что летом температура на турецких курортах может подниматься до плюс 35 градусов в тени. «Добавьте к этому высокую влажность воздуха. Если вы очень плохо переносите жару, то может оказаться так, что купаться у вас получится лишь рано утром и ближе к закату», — пояснила она, добавив, что море в такую жару не освежает.

Во-вторых, по словам Коноваловой, летом в Турции по-прежнему отдыхает огромное количество туристов со всего мира. «Нехватка мест в ресторанах, борьба за шезлонги на пляже, очереди... В некоторых отелях такое случается каждый день», — предупредила она.

В-третьих, россиянка подчеркнула, что в жаркую погоду туристам не захочется ездить на экскурсии и гулять по курорту. «Памуккале в жару — то еще испытание. Вы готовы провести весь отпуск на пляже и в отеле?» — поинтересовалась автор.

Еще один минус, о котором рассказала путешественница, — высокие цены в летний сезон на отдых по системе «все включено», аренду жилья, экскурсии и товары на базарах. «Однажды продавец мне откровенно сказал, что зимой продает те же вещи вдвое дешевле», — призналась Коновалова.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала бесящие ее особенности отелей «все включено» в Турции и Египте. По ее словам, несмотря на красивые фото в соцсетях, во многих из них плохо убирают.

