Россиянка назвала бесящие особенности отелей «все включено» Турции и Египта

Российская путешественница Саша Коновалова назвала бесящие ее особенности отелей «все включено» в Турции и Египте. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации отметила, что во многих таких отелях, несмотря на красивые фото в соцсетях, плохо убирают. По ее словам, чаще всего такое происходит в Египте.

Во-вторых, россиянку расстраивает необходимость доплачивать за интернет. «Мы живем в XXI веке, а в отелях порой до сих пор встречается Wi-Fi за деньги», — возмутилась она.

Кроме того, Коновалова призналась, что ей кажется странной выдача пляжных полотенец под денежный депозит. «Эти отели будто говорят: "Мы своим гостям не очень доверяем"», — предположила она.

Россиянку также огорчает, когда персонал специально плохо убирается в номере или долго несет напитки, чтобы получить чаевые. «Обычно пара долларов все быстро решает. Я не люблю бывать в отелях с таким подходом. Мне нравится, когда можно самостоятельно решать, кому, когда и сколько дать чаевых», — пояснила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша развенчала популярные мифы о шведском столе в отелях «все включено». Она рассказала, что персоналу запрещено доедать остатки блюд и забирать их с собой.

