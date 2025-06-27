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07:01, 27 июня 2025Забота о себе

Названа самая опасная для мужчин поза в сексе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Уролог Габриэль Вебер призвал мужчин соблюдать осторожность во время секса в одной из поз. Ее он назвал в беседе с изданием GZH.

«Самый большой риск перелома полового члена существует, когда женщина сидит на мужчине. Дело в том, что когда женщина поднимается и опускается, то твердый половой член может согнуться. Когда он сгибается, внутренняя ткань полового члена рвется, а это опасно», − пояснил врач.

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Симптомами перелома пениса он назвал немедленную потерю эрекции, внезапную сильную боль, отек и изменение цвета полового органа на фиолетовый. Диагностировать данное состояние можно с помощью магнитно-резонансной томографии и ультразвукового исследования, добавил медик.

Ранее гинеколог Брук Вандермолен посоветовала отказаться от использования слюны вместо смазки. Она, по словам врача, не облегчает проникновение во время секса.

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