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05:00, 24 марта 2025Забота о себе

Врач предостерегла от использования слюны вместо смазки

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Использование слюны в качестве смазки во время секса может навредить здоровью, предупредила гинеколог доктор Брук Вандермолен. Ее слова приводит издание HuffPost.

Вандермолен предостерегла от использования слюны вместо смазки. Слюна быстро высыхает и не имеет гелеобразной консистенции, поэтому не избавляет от сухости и не облегчает проникновение, объяснила специалистка. В то же время, по ее словам, подобный метод сопряжен с рисками для здоровья, поскольку вместе со слюной могут передаваться различные инфекции, включая герпес.

Кроме того, содержащиеся в слюне ферменты могут повлиять на микрофлору влагалища, что способно спровоцировать различные гинекологические проблемы, добавила врач.

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«Если вы кормите грудью или находитесь в постменопаузе, сухость влагалища — это просто часть жизни. Это ничего не говорит о вашем партнере, но важно использовать правильную смазку, чтобы избежать проблем со здоровьем», — заключила Вандермолен.

Ранее врач общей практики Лоуренс Каннингем предупредил о последствиях долгого сексуального воздержания. По его словам, длительный отказ от половых контактов может привести к сухости влагалища и боли при попытке заняться сексом.

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